Noite de sonho para a Ferrari no início da época

Charles Leclerc conquistou o 1º lugar na primeira corrida da época de Fórmula 1. Carlos Sainz, também piloto da Ferrari, consegue o 2º lugar. Red Bull não conquista pontos no fim da corrida.

Na primeira noite de Fórmula 1 de 2022, foi a Ferrari a equipa que mais se destacou no Bahrain. Charles Leclerc consegue a sua terceira vitória da sua carreira, depois de uma longa disputa pelo lugar com Max Verstappen.

O segundo lugar também ficou na equipa vermelha. O espanhol Carlos Sainz conseguiu ultrapassar o campeão do mundo muito próximo do final, e fez a Ferrari ficar em primeiro lugar no campeonato de construtores.

Na equipa da Red Bull, nenhum dos pilotos conseguiu terminar a corrida. Perto do fim, tanto o campeão em título como o colega mexicano alegaram problemas no carro e não cruzaram a linha da meta. Max Verstappen terminou a corrida nas boxes e Sergio Pérez fez um “peão” na última volta, quando estava em 3º lugar.

Já a Mercedes conseguiu o 3º e 4º lugar no Bahrain, tendo Lewis Hamilton ficado à frente do colega de equipa George Russell.

A próxima corrida da época está agendada para o próximo domingo, na Arábia Saudita.