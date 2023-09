Sonhador de pés no chão, Luxemburgo

Ouro, que ouro tem o coração…

Tesouro, que tesouro em magia…

Da tudo o que tens na tua mão

Dando um mundo em fantasia…

Que pó de tão grande poder…

Que ponhado de amor…

Não deixes nunca de fazer

Tudo o que te vai no teu interior…

Tens alma e verdade…

Mas também ser e querer…

Da tudo sem ser pela metade..

Da tudo sempre a valer…

Que esse nobre pó amarelo…

Seja raiz e mais semente

Que seja o construir desse castelo…

Que te ame a ti a tanta gente!

Ama com a arte em tela…

Pinta com sonho e nobreza

Pinta a tua melhor aguarela…

Com toda a tua certeza!!

Pedro Paralta