“Nobody”: curta portuguesa +18 vai estar em Bruxelas e Viena

“Nobody“, a curta-metragem escrita, realizada e protagonizada por Marcela Jacobina, estreia esta semana no Porn Film Festival Vienna, na Áustria, e no final do mês no Brussels Short Film Festival, na Bélgica.

A produção lusa trata a história de “uma camgirl cujo avatar é uma doce e provocante boneca anime que tem, por trás dos filtros coloridos, medo de sair à rua e é incapaz de manter uma relação. @_santo84 tenta contornar isso e conectar-se com o seu verdadeiro ‘eu’, tornando-se mais do que um simples cliente”, lê-se na sinopse.

“Nobody” conta ainda com o cunho de Justin Amorim (produção), Ana Mariz (fotografia), Alexandre Franco (som), Miguel Ângelo dos Santos (montagem), Bruna Boavida (arte), Rita Lamas (correção de cor), Adriana Ventura (efeitos visuais) e Francisco Valle (design).