NoA apresentam novo álbum em concerto

O segundo álbum do trio NoA, “Concavexo”, será apresentado no dia 13 de abril, no Liceu Camões, e no dia 14 de abril, no Hot Club de Portugal, que contará com a presença de Rão Kyao.

O novo álbum é composto por Nuno Costa nas guitarras, Óscar Graça no piano e teclados e André Sousa Machado na bateria e percussão.

NoA é um trio à vista desarmada, mas soa a sexteto e desdobra-se facilmente numa orquestra. O teclado trabalha às ordens do piano e do inexistente baixista, a bateria acumula funções com a percussão e a guitarra multiplica-se e viaja por todo o espectro auditivo.

Desde 2012 que NoA tem feito concertos por toda a Península Ibérica, desde clubes a festivais. Nasce no jazz, passeia-se pelo rock, pela pop, pela canção portuguesa, e desagua constantemente em sítios imprevisíveis.

O “groove” é a diretriz principal e a forma muito flexível, escapando-se frequentemente a todos os cânones clássicos. De acordo com o comunicado, o trio procura estabelecer uma estética de fusão entre a contemporaneidade da música cosmopolita e a tradição da música improvisada com origem no jazz.

A estreia em disco deste grupo aconteceu em 2020 com o álbum “Evidentualmente”, editado em vinil e um dos candidatos aos Prémios Play 2021.