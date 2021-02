No último trimestre de 2020 a Amazon cresceu 43%

A Amazon registou um aumento de 43,6% ano a ano nas vendas do quarto trimestre, com as receitas a atingirem valores na ordem dos125,56 mil milhões de dólares.

O lucro líquido aumentou 121% ano a ano para 7,22 mil milhões, enquanto que o lucro por ação alcançou 14,09 dólares.

Enquanto a margem bruta da empresa caiu de 38,27% no quarto trimestre de 2019 para 36,85%. No quarto trimestre de 2020, sua margem líquida expandiu de 3,74% para 5,75%.

As vendas de produtos representaram 56,6% da receita total, abaixo dos 57,8% no quarto trimestre de 2019, enquanto a participação das vendas de serviços aumentou de 42,2% para 43,4%.

Os resultados destacam que serviços, como por exemplo a Cloud AWS, está-se a tornar cada vez mais importantes para a empresa.