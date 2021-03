Em Moçambique, o drama dos deslocados de Cabo Delgado não tem fim à vista. No terreno, milhares de pessoas, que fugiram da guerra, ficaram sem casa, sem trabalho e sem as condições básicas de sobrevivência. O enviado especial da Antena 1, Nuno Amaral, conta-nos a história de uma mulher, Josina, que enfrenta dificuldades no acesso a água e alimentos.