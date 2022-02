No Porto não mandam os romanos

O FC Porto venceu os italianos da Lazio, por 2-1, em partida da primeira mão do ‘play-off’ de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, graças a uma reviravolta com um ‘bis’ de Toni Martínez.

Num jogo, que sobretudo na primeira parte não teve grande recorte técnico, o conjunto italiano até começou melhor, com um golo de Zaccagni, aos 23 minutos, mas ainda antes do intervalo o avançado espanhol dos ‘azuis e brancos’ começou a assumir-se como protagonista da noite, marcando aos 37 minutos, e bisando, depois, aos 49.

Naquela que foi a 100.ª vitória de Sérgio Conceição como treinador do FC Porto no Estádio do Dragão, os ‘azuis e brancos’ levam uma vantagem interessante para o jogo da segunda mão, em Itália, dentro de uma semana.

Nesta partida, a toada de equilíbrio até pautou os minutos inicias, com as duas equipas muito encaixadas e a derivarem o jogo para o centro do terreno, protagonizando batalhas inconsequentes que iam afastando a bola das duas balizas.

Ainda assim, o FC Porto, que em relação ao clássico com o Sporting, para a liga nacional, apresentou Grujic, Pêpê e Toni Martínez nos lugares de Vitinha, Evanilson e Taremi, ainda conseguiu a primeira situação de perigo, logo aos dois minutos, num desvio de Pêpê às malhas laterais.

A Lazio, que teve como destaque no ‘onze’ o ex-dragão Filipe Anderson, não fazia muito para mudar a aborrecida toada do jogo, e apesar de algumas aproximações perigosas, focava-se mais em tapar os caminhos aos ímpetos portistas.

O ritmo soluçante do desafio durou até aos 23 minutos, altura em que os italianos se revelaram letais, inaugurando o marcador na primeira oportunidade que dispuseram, num desvio de calcanhar Zaccagni, na sequência de um canto.

Ainda assim, o tento não foi capaz de gelar o público no Estádio do Dragão, que esta noite atingiu a marca de 15 milhões de espetadores, desde a sua inauguração, em 2003, com os adeptos a empurrarem a reação da equipa.

Antes da meia hora, os ‘azuis e brancos’ estiveram perto de resgatar o empate, num desvio de Pêpê que o defesa Luiz Felipe ‘limpou’ já perto da linha de golo.

Do outro lado, a formação de Roma, aproveitando o crescente embalo ofensivo do FC Porto, ia explorando os espaços para responder em contra-ataque, e já aos 32 minutos ameaçou o segundo, golo, num desvio de Milinkovic-Savic, que o guardião local Diogo Costa susteve com os pés.

No entanto, o crescimento da equipa portuguesa era evidente, e aos 37 minutos, foi corporizado no golo da igualdade, num fulgurante cabeceamento de Toni Martínez, a maior surpresa do ‘onze’ portista, que se estreou a marcar nas competições da UEFA, num desvio a um cruzamento de João Mário, que fixou o 1-1 ao intervalo.

Ao intervalo, o técnico dos ‘dragões’, Sérgio Conceição mudou duas peças, lançado Galeno e Vitinha para os lugares de Grujic e Fábio Vieira, mas os protagonistas da equipa, no reatamento, voltaram a ser os mesmos.

Isto porque logo aos 49 minutos, João Mário voltou a desferir um cruzamento venenoso e Toni Martínez reafirmou-se como ‘matador’ da noite, desviando o pé direito para o 2-0.

O espanhol do FC Porto estava endiabrado, e aproveitando a reentrada passiva da Lazio no jogo, esteve perto de fazer o terceiro golo, momentos depois, com um forte remate para defesa do guarda-redes contrário.

A reviravolta desestabilizou a Lazio, que perante o crescimento do adversário, foi perdendo a solidez no meio-campo apresentada na etapa inicial, permitindo aos ‘dragões’ multiplicarem as aproximações perigosas à área contrária, vincadas com ameaças de Pêpê e Uribe.

Apesar da maior rotação do conjunto luso, a Lazio foi acumulando inconformismo, e nos últimos dez minutos foi-se acercando da baliza portista, sobretudo em rápidas transições, e além de uma boa jogada de Zaccagni ainda ameaçou o golo, num forte remate de Filipe Anderson, às malhas laterais, que manteve o 2-1 final.

As duas equipas voltam a encontrar-se dentro de uma semana (24 de fevereiro), em Roma, para a segunda mão desta eliminatória.

