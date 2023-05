No final de 2021 viviam no Luxemburgo quase 110 mil portugueses

Desde o recenseamento de 2011, a população estrangeira do Luxemburgo aumentou quase 38%, atingindo, em 8 de novembro de 2021, 304.051 pessoas, representando 47,2% da população total (643 941).

Os cidadãos originários de países da União Europeia representam 38,2% da população residente e quase 80,9% da população estrangeira que vive no Grão-Ducado. Os portugueses eram, em novembro de 2021, data do último recenseamento, a primeira nacionalidade estrangeira no país com 93.659 pessoas (ou seja, 14,5% da população total), aos quais há que somar 15.510 que detêm dois passaportes: português e luxemburguês.

O recenseamento de 2021 não tem em conta os lusodescendentes. Um luxemburguês filho de pais portugueses não entra, naturalmente, nestes números, o que tornará a população portuguesa ou lusodescendente muito mais representativa.

Há portugueses de norte a sul do Luxemburgo, mas alguns municípios registavam percentagens superiores a 30%: Larochette, Vianden e Differdange. No mapa a seguir pode ver-se que há portugueses em todas as localidades; quanto mais escuro mais portugueses vivem nessa comuna.

A 8 de novembro de 2021, existiam 339.890 pessoas com nacionalidade luxemburguesa, ou seja, um aumento de 16,5% face a 2011, o que se pode também atribuir à naturalização de muitos estrangeiros. Os luxemburgueses de nascimento representavam no final de 2021 50,7% da população.

Em 8 de novembro de 2021, 573.629 pessoas tinham uma única nacionalidade, 67.594 duas nacionalidades, 2.690 três nacionalidades e 28 até quatro nacionalidades.

Encontravam-se no Luxemburgo 180 nacionalidades à data do recenseamento (novembro de 2021). Entre as dez nacionalidades estrangeiras mais numerosas no Grão-Ducado, oito são nacionalidades da UE: os portugueses vêm em primeiro lugar (14,5% da população total), seguidos dos franceses (7,6 %), os italianos (3,7%), os belgas (3,1%), os alemães (2,0%), os espanhóis (1,3%), os romenos (1,0%) e, finalmente, os poloneses (0,8%). As duas últimas nacionalidades neste “top ten” não são de países da União Europeia: os britânicos (0,7%) e os chineses (0,6%).

A idade média da população do Grão-Ducado do Luxemburgo é de 39,7 anos. Existem, no entanto, diferenças significativas entre luxemburgueses e estrangeiros. Com efeito, a idade média dos luxemburgueses é superior à dos estrangeiros: 41,3 anos contra 37,9 anos, ou seja, 3,4 anos de diferença.

Entre os recenseamentos populacionais de 2011 e 2021, a população aumentou em 131.588 pessoas (+25,7%). Nos últimos dez anos, o número de luxemburgueses evoluiu mais lentamente do que a população estrangeira: eram 291.831 em 2011 contra 339.890 em 2021 (+16,5%). Este aumento deve-se sobretudo ao maior número de aquisições de nacionalidade luxemburguesa na sequência da lei de 2008, que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2009, facilitando os processos de obtenção da nacionalidade.