No Dia Europeu dos Parques saiba quais são os mais visitados em Portugal

A primavera e o verão são as estações ideais para atividades ao ar livre. Felizmente, para respirar ar puro e desfrutar de incríveis paisagens naturais, não é preciso ir muito longe, pois há ótimas opções em todo o país.

O Dia Europeu dos Parques celebra-se neste dia 24 de maio e, para comemorar esta data, a Musement, plataforma de reserva de atividades no destino, preparou uma classificação* com os parques e áreas naturais protegidas mais populares em Portugal.

A pesquisa foi feita com base no número de avaliações recebidas no Google. Para a realização do estudo, foram consideradas todas as zonas incluídas na Rede Nacional de Áreas Protegidas. O resultado é uma lista completa com 10 lugares naturais maravilhosos que você precisa visitar pelo menos uma vez na vida.

Parque Natural de Sintra-Cascais, 36.324 avaliações. Com mais de 36.000 avaliações, o Parque Natural Sintra-Cascais lidera o ranking, e razões não faltam. Com mais de 14.000 hectares é possível apreciar a grande diversidade e beleza cênica do parque. As suas principais atracções incluem a vegetação da Serra de Sintra, a rica flora dos parques da Pena e de Monserrate, a esplêndida praia do Guincho com suas dunas e, claro, o Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa continental. Além disso, o patrimônio histórico e arquitetônico da área é incomparável. Bons exemplos disso são o Palácio Nacional de Sintra, o Palacio da Pena e o Castelo de Mouros.

Parque Natural da Arrábida, 26.018 avaliações. O Parque Natural da Arrábida, que se estende pelos municípios de Palmela, Setúbal e Sesimbra, é famoso pelas suas serras calcárias e pelas suas abruptas falésias, cujos tons claros contrastam com o azul do mar. A área protegida possui uma enorme riqueza natural, incluindo um raro exemplar de maquis mediterrâneo. Muitos visitantes escolhem as espetaculares praias do parque, como a Figueirinha, Galapos e Portinho da Arrábida, para desfrutar de um dia relaxante à beira-mar. Visitar o Convento da Arrábida, que parece saído de um conto de fadas, e provar as iguarias locais, como o queijo de Azeitão e o moscatel de Setúbal são imprescindíveis.

Parque Nacional da Peneda-Gerês, 22.375 avaliações. Como não poderia deixar de ser, o único parque nacional do país também conquistou um lugar no ranking da Musement. Localizado entre o Alto Minho e Trás-os-Montes, numa região montanhosa acidentada, o parque possui uma enorme diversidade botânica, incluindo um dos carvalhos mais importantes de Portugal. Ao valor paisagístico desta área protegida se adiciona o valor cultural e histórico. Uma parada obrigatória é a pitoresca aldeia de Pitões das Júnias, onde ainda se mantêm viva as antigas tradições.

Parque Natural da Serra da Estrela, 21.134 avaliações. A Serra da Estrela, localizada na Cordilheira Central, é o ponto mais alto de Portugal Continental e a maior área protegida do país. Aqui ainda se conservam vestígios da última era do gelo e, graças à sua geodiversidade e à presença de rochas com milhares de anos, foi reconhecido como Geoparque pela Unesco. São inúmeras as trilhas para explorar as maravilhas naturais do parque, seja a pé, a cavalo ou de bicicleta; e quando a neve chega é o lugar perfeito para praticar esportes de inverno. Para os amantes de queijos, o parque reserva outra grande surpresa: o delicioso Queijo Serra da Estrela, que ainda é fabricado de forma artesanal.

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, 21.070 avaliações. As íngremes falésias formadas pela erosão do vento e do mar são um dos símbolos mais característicos deste parque natural, situado na costa sudoeste de Portugal. Com localidades tão encantadoras como Porto Covo e Vila Nova de Milfontes, extensas faixas de areias como as praias de Odeceixe e Amoreira, inúmeras espécies de aves e rica flora terrestre, não é de estranhar que o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina ocupe a quinta posição do ranking. Alguns locais imperdíveis são o Cabo de São Vicente, o Castelo de Aljezur e a Ilha do Pessegueiro.

Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica, 9.548 avaliações. Esta zona protegida é uma faixa costeira com cerca de 13 km que se estende desde a Costa da Caparica até à Lagoa de Albufeira. Um dos seus símbolos mais marcantes é o espetacular cume fóssil, uma sucessão de estratos rochosos sedimentares de tons dourados, que devido à regressão marinha já não está em contacto com o mar. A bela paisagem é completada pela Mata Nacional dos Medos, classificada como Reserva Botânica, e pelas belas praias, que estão entre as mais movimentadas da região de Lisboa. Um dos melhores locais para admirar a beleza do local é a partir do Miradouro do Convento dos Capuchos.

Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, 6.969 avaliações. O símbolo do parque é o morcego e, de fato, até 18 espécies diferentes habitam a área protegida. As Serras de Aire e Candeeiros são um paraíso para os amantes da espeleologia, pois não faltam grutas ou espaços cavernícolas esculpidos pela água e pela passagem do tempo, como é o caso da gruta do Algar do Pena. Outro dos locais mais impressionantes é o Monumento Natural das Pegadas de Dinossauros de Ourém / Torres Novas, onde se podem admirar as enormes pegadas de dinossauros saurópodes, com mais de 175 milhões de anos.

Reserva Natural Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo Antônio, 5.843 avaliações. Esta área protegida, foi a primeira reserva natural criada em Portugal, situa-se no sudeste do Algarve e 70% da sua superfície é zona húmida. Sendo um local de passagem, invernada e nidificação de inúmeras espécies de aves aquáticas, é um verdadeiro paraíso para os amantes da observação de aves em qualquer época do ano. Percorrendo as diferentes trilhas é também possível ver de perto as salinas, que no passado foram uma das principais fontes de riqueza da região. Um dos melhores pontos para contemplar a bela paisagem é no castelo de Castro Marim.

Parque Natural da Serra de São Mamede, 5.117 avaliações. Este parque natural, em que se misturam as influências atlântica e mediterrânica, destaca-se a diversidade de habitats, abrigando uma grande variedade de espécies de animais e quase 800 espécies de plantas. Além disso, o parque também possui um extenso patrimônio cultural e histórico como as ruínas da Cidade Romana de Ammaia, o Castelo de Vide e o Castelo de Marvão. Outro local muito curioso e de grande interesse geológico são as “marmitas de gigante”, localizadas no leito granítico da ribeira dos Galegos.

Paisagem Protegida Regional da Costa de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo, 4.637 avaliações. Com mais de 4.600 avaliações, esta área protegida que se estende por 8,5 km no litoral sul do concelho de Vila do Conde fecha o ranking da Musement. Considerado um local pioneiro na proteção da natureza e, de facto, a Reserva Ornitológica do Mindelo foi a primeira área protegida criada em Portugal. A sua grande diversidade de habitats, inclui dunas, praias, zonas húmidas e florestas, abriga em torno de 81 espécies diferentes de aves e 14 espécies de anfíbios. Para admirar este rico património paisagístico e biológico, existem diferentes percursos exploratórios que permitem aos visitantes uma imersão total na natureza.

(Para a realização do estudo, foi analisado o número de reviews no Google de todas as áreas incluídas na Rede Nacional de Áreas Protegidas de Portugal. Os parques e áreas naturais com maior número de avaliações foram considerados os mais populares. Dados coletados em abril de 2023)