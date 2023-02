No Dia dos Namorados os pedidos de ‘take away’ não foram só de comida

A Glovo divulgou as principais tendências das entregas do Dia de São Valentim de 2023.

O dia começou quente, com o maior número de pedidos românticos registados entre as 9 e as 10 da manhã – esta foi de resto a hora mais romântica, com o horário entre as 18 e as 19 a ficar no segundo lugar.

Mas se o dia começou mais soft, a noite apimentou, com os pedidos de sex toys a registar uma subida de mais de 150% neste dia. Aliás, o pedido romântico mais dispendioso do dia, foi registado em Lisboa no valor de 204€ e foi uma encomenda bastante completa de uma loja de acessórios sensuais, que incluiu desde lubrificantes, a óleos, massajadores, entre outros produtos.

Em termos de comida, o destaque vai para o Crush Doughnuts, que viu os pedidos aumentaram mais de 1200%, com a edição especial romântica a ocupar o lugar de estrela do dia.

No total, no Dia dos Namorados os pedidos aumentaram mais de 130% em relação a 2022, que já tinha notado um aumento de mais de 200% em relação a 2021. Portugal ocupou a 4ª posição em todos os países da Glovo em pedidos românticos, apenas atrás de Espanha, Itália e Roménia. Chocolate e flores também ocuparam a primeira e segunda posições de pesquisa na app, mostrando que os portugueses confiaram na Glovo para mostrar todo o seu romantismo à cara-metade.

A Glovo é uma pioneira app de entregas multicategorias e uma das plataformas de entrega líderes mundiais. Fundada em Barcelona em 2015, opera no Sul e no Leste da Europa bem como na região Subsaariana de África. A aplicação liga utilizadores a restaurantes, cadeias de supermercados, farmácias e lojas de retalho, incluindo também a categoria de “Qualquer Coisa” que permite aos utilizadores encomendar o que quiserem.