No contexto da presidência da União: Luxemburgo celebra a lusofonia

A proposta partiu do Embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito: “apresentar uma exposição de pintura, na Universidade do Luxemburgo, no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa (UNESCO), do dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP e da Presidência Portuguesa da União Europeia, em curso, como ilustração da contribuição do “ethos” universalista da lusofonia na construção de valores, também europeus”.

O evento “Mundos da Lusofonia” realiza-se quarta-feira, 5 de maio, com duas vertentes: uma conferência na Universidade do Luxemburgo, com a presença das escritoras Teolinda Gersão e Vera Duarte. No final da tarde é inaugurada uma exposição de obras de Nathalie Afonso, Pedro Amaral e Sidney Castro Fernandes.

Em comunicado conjunto da Embaixada de Portugal no Luxemburgo, o Centro Cultural Camões e a Universidade do Luxemburgo recorda-se que “a lusofonia, na sua diversidade, encontra unidade na Língua Portuguesa no seu ensino, na produção literária e pictórica e nos seus ícones. O conjunto das pinturas apresentadas traça uma viagem pela história das mulheres e homens que fazem da língua a sua matéria-prima. Dada a grande quantidade e importância de escritores da Língua Portuguesa, optou-se por produzir e apresentar obras referentes apenas a três homens ou mulheres, por cada país da CPLP”.

A escolha dos nomes não segue uma lógica de importância procurando apenas assinalar pessoas que “revelaram grandes qualidades humanas no quadro da lusofonia, refletindo assim uma escolha muito pessoal do coletivo. Pesaram, para a escolha, fatores como o gosto pessoal por determinadas obras, autores e iconografias e também um apreço e um interesse particular por figuras que uniram vida e trabalho, na luta e na busca de melhores condições de vida para as suas comunidades e para o Mundo”, afirma o mesmo comunicado.

O Borderlovers é uma plataforma artística coletiva, que foi fundada em 2017, em França, por Pedro Amaral e Ivo Siqueira de Melo e que visa, neste momento de crise cultural e civilizacional, desenvolver uma prática criativa onde se insiram noções de esperança, de espiritualidade, superação e pacificação universal. O projeto assume-se como ecuménico e defensor dos valores de integração dos povos, culturas e religiões e dos valores da democracia e da igualdade social. Por outro lado, esta exposição apresenta uma nova formação do coletivo Borderlovers.

A exposição é dedicada à memória de Rosa Lobato Faria e a Teresa Rita Lopes, bem como às comunidades lusófonas no Luxemburgo.