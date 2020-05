no auge do imenso amor que sentia por ela

eu plagiava os poetas todos do mundo

eu recitava repetidamente para as fotografias dela aquele poema-oração

que Rilke entregou a Lou

no auge do ardente amor que sentia por ela

o meu querê-la punha a arder o sangue das noites de agosto e o perfume das laranjeiras

no auge do bêbado amor que sentia por ela

eu apanhava bebedeiras com os olhos dela

eu todos os dias chegava a casa bêbado dos olhos dela

no auge do louco amor que sentia por ela

eu amava-a loucamente eu era louco por ela

no auge do intenso amor que sentia por ela

eu amava-a muito para lá do intensamente

eu amava-a muito muito para lá do amor

eu amava-a muito muito para lá do sagrado

dm