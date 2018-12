Nissan Navara N-Guard: todo-o-terreno e trabalhadora

A Nissan Navara N-Guard é uma nova versão especial robusta e elegante da pickup premiada da marca japonesa.

A Navara é reconhecida pela versatilidade das suas capacidades todo-o-terreno, sendo perfeita para uma semana árdua de trabalho, tanto como para um fim-de-semana de aventura na natureza. A versão especial N-Guard torna-a ainda mais desejável, graças a uma atualização contemporânea do design a que soma equipamento adicional de série.

Com base na emblemática versão Tekna da Navara, a grelha dianteira, a envolvência dos faróis de nevoeiro, os embelezadores dos retrovisores, os puxadores das portas e o para-choques traseiro têm acabamento em preto. Foi ainda adicionada a combinação específica entre os degraus laterais e as barras de tejadilho em preto, bem como jantes de liga leve exclusivas de 18 polegadas também em preto. O interior dos faróis foi escurecido e o teto de abrir elétrico com vidro escurecido é de série.

Os clientes podem encomendar a Navara N-Guard numa de três cores exteriores: Dark Grey, Metallic Black e Storm White. A transformação é completada com decalques únicos na base das portas, que se prolongam até à caixa de carga, na retaguarda das rodas traseiras.

No interior, o tema de requinte e sofisticação continua com bancos em pele redesenhados. As inserções inferiores e traseiras foram atualizadas com um novo desenho em cinza escuro e amarelo, complementado por costuras duplas em amarelo. Esta característica é replicada nos estofos das portas e nos novos tapetes de origem, que possuem um desenho geométrico para combinar com os decalques exteriores.

Sensores de estacionamento frontais e traseiros e escovas dos faróis estão incluídos como equipamento de série. Anteriormente estavam apenas disponíveis como opcionais, mesmo no grau de topo Tekna. O único item ainda na lista das opções é o bloqueio do diferencial dianteiro que, quando instalado, funciona em sintonia com o autoblocante do diferencial traseiro de série da Navara para proporcionar uma tração reforçada em todos os tipos de terrenos.

As novas características da N-Guard complementam o conjunto já existente de tecnologias avançadas da Navara. O equipamento de série inclui Arranque Assistido em Subidas, Controlo de Descidas, Sistema Inteligente Anti-colisão e Câmara Inteligente de Visão 360º. Tal como em todos os comerciais ligeiros da Nissan, a Navara N-Guard tem uma garantia líder na indústria de cinco anos ou 160.000km.

Uma anterior vencedora do International Pickup Award, a Navara é a pickup da Nissan mais popular em todo o mundo. O modelo é fabricado em Espanha, na China, no México, na Tailândia e – desde julho de 2018 – na Argentina.

MAIS CARROS EM CARZOOM