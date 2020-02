Nissan lança canção de embalar “emissões zero”

A Nissan acorre em auxílio de pais esgotados por toda a Europa, apresentando uma solução “livre de culpa” para aqueles que recorrem aos efeitos mágicos de levarem os seus bébés numa viagem de carro com o objetivo de os adormecerem (conhecido como efeito “dream driving”).

O Nissan LEAF Dream Drive é a primeira canção de embalar de emissões zero, concebida pelos engenheiros da Nissan em colaboração com o Designer de Som e Especialista em Sono, Tom Middleton. Este álbum de sono para bebés imita as pacíficas frequências sonoras de um motor de combustão – reconhecidas pela sua capacidade para adormecer crianças – mas sem quaisquer emissões de CO 2 .

Uma nova pesquisa concluiu que pais por toda a Europa sofrem de privação de sono. A maioria dos pais (65%), com crianças com dois anos ou menos, sobrevive com menos de cinco horas de sono por noite, sendo que 60%5 admite recorrer ao “dream driving”6 para adormecer as crianças e mais de metade (57%) admite fazê-lo, pelo menos, uma vez por semana.

Ao observar os motivos pelos quais os pais apostam neste método, a Nissan descobriu que 70%7 acreditam que o segredo está no movimento do automóvel, no entanto, são as frequências sonoras de um motor de combustão interna (ICE) o que mais contribui para as crianças adormecerem no automóvel.

De acordo com o especialista Paul Speed-Andrews, Gestor de Desenvolvimento na Área do Ruído e Vibração na Nissan, «um veículo elétrico como o Nissan LEAF é uma escolha melhor para “dream driving”, embora saibamos que a sua “paisagem sonora” silenciosa poderá não ser tão eficaz como a de automóveis com motores de combustão. Os motores de combustão transmitem uma frequência sonora – resultante da combinação de ruídos branco, rosa e castanho com variações de tom – capaz de criar uma paisagem sonora orquestral que se revela especialmente tranquilizadora e reconfortante para as crianças».

A prática frequente de embalar os bébés com um motor de combustão acarreta um aumento da pegada de carbono, sendo os pais responsáveis pela emissão de 70.000g de CO 2 8 anualmente. Contudo, 70% dos pais europeus concordam que um veículo elétrico reduziria o seu sentimento de culpa associado ao “dream driving”, para além de que gostariam de ser exemplos a seguir a nível ambiental para as suas crianças.

Para disponibilizar uma solução, a Nissan colaborou com o Designer de Som e Especialista em Sono Tom Middleton, criando o Nissan LEAF Dream Drive. Esta é a primeira “canção de embalar” de emissões zero (um verdadeiro remédio para bebés incosoláveis) e conta com cinco faixas de três minutos que funcionam em harmonia com a avançada tecnologia disponível no LEAF totalmente elétrico.

«A canção de embalar de emissões zero da Nissan combina pesquisas iniciais sobre o desenvolvimento auditivo com uma estratégia criativa, sendo inspirada pelos sons audíveis e inaudíveis do Nissan LEAF», afirmou o Designer de Som Tom Middleton. «Em conjunto com a Nissan, estamos a descobrir formas inovadoras, bem como responsáveis a nível da saúde e da segurança, para aplicar sons funcionais em automóveis elétricos que se estendem para lá do próprio veículo, inspirando uma nova geração de design de automóveis com propósitos definidos e com ênfase nas pessoas».

Tom Middleton acrescentou ainda: «Trata-se da primeira colaboração na qual um automóvel é o artista. Para além das frequências dos motores de combustão que apenas crianças conseguem escutar – ajudando-as a adormecer – todos os sons audíveis resultam da criação de uma orquestra de sons e ritmos gravados no interior e exterior do LEAF».

O “dream driving” num Nissan LEAF poderá também tornar a experiência mais relaxante para os pais. As emissões zero e a funcionalidade e-Pedal do automóvel ajudam a tornar as viagens mais confortáveis, possibilitando a condução e a travagem utilizando um único pedal.

Para além disso, o Nissan ProPILOT reduz significativamente o stress da condução e torna a experiência de adormecer um bébé à noite mais confortável e segura. Ajuda os pais a manterem uma velocidade estável, a permanecerem a uma distância segura em relação a outros automóveis e ajuda à permanência na faixa correta.

«O Nissan Dream Drive representa o futuro da utilização de sons e de outros elementos sensoriais para melhorar a vida das pessoas, aliando a ciência multissensorial, tecnologias imersivas e o design de som com vista a explorar novas oportunidades focadas no bem-estar da mobilidade», afirmou Ari Peralta, investigador interdisciplinar que auxiliou na pesquisa referente a este projeto. «A nossa primeira experiência – o Nissan LEAF Dream Drive, criado em colaboração com a Nissan – deverá auxiliar os pais com privação de sono por toda a Europa».

Os pais poderão ligar os seus smartphones ao Nissan LEAF através de Android Auto e Apple CarPlay, para desfrutarem da canção de embalar disponibilizada em plataformas como Apple Music, Spotify, SoundCloud, YouTube e Deezer.

Escute a canção de embalar de emissões zero nas seguintes plataformas: https://lifetracks.lnk.to/NissanLEAFDreamDrive

Saiba mais sobre o Nissan LEAF 100% elétrico: https://www.nissan.pt/veiculos/novos-veiculos/leaf.html