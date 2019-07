Nissan já construiu dez milhões de carros no Reino Unido

A fábrica da Nissan em Sunderland, no Reino Unido, está a comemorar um novo recorde com a saída do veículo número dez milhões da linha de produção.

A unidade fabril demorou 33 anos a atingir a marca dos dez milhões – feito que a torna na fábrica de automóveis a alcançar este número emblemático mais rapidamente no Reino Unido. Este marco também significa que, em média, um novo automóvel foi construído em Sunderland a cada dois minutos desde o início da produção em 1986.

E se os dez milhões de automóveis fossem estacionados para-choques com para-choques, a fila estender-se-ia por mais de 42 mil km. Uma distância suficiente para circundar o equador e ainda sobrariam alguns automóveis.

Steve Marsh, Vice-presidente de produção da fábrica de Sunderland, afirmou: «A construção de dez milhões de veículos é um feito tremendo para todos os que estão ligados à unidade fabril».

«Não seria possível alcançar este marco incrível sem o engenho, a dedicação e o espírito da nossa força de trabalho altamente qualificada, na sua maioria oriunda do Nordeste de Inglaterra. Conjuntamente, estamos determinados em continuar a impulsionar os elevados padrões de qualidade a que os nossos clientes se habituaram ao longo das últimas três décadas.»

O décimo milionésimo automóvel foi um Nissan Qashqai Tekna na cor Vivid Blue, com tecnologia ProPILOT, que controla a direção, a aceleração e a travagem numa única faixa em autoestrada, durante o congestionamento de tráfego ou em viagens a alta velocidade. O crossover pioneiro é também o modelo mais produzido na unidade fabril, contribuindo com mais de 3.4 milhões de unidades para o valor total. O Micra é o segundo modelo mais produzido, com perto de 2.4 milhões de unidades construídas em Sunderland.

O Qashqai é um dos nove principais modelos construídos na unidade fabril desde que o primeiro Bluebird foi construído em 1986, e é um dos três modelos atualmente produzidos na fábrica, em conjunto com o LEAF totalmente elétrico e o Juke. No ano passado a produção do Juke ultrapassou a barreira de um milhão de unidades, e o Primera foi o único outro modelo a atingir a marca dos sete dígitos muito perto dos 1.5 milhões.

A fábrica da Nissan em Sunderland foi construída no local de um antigo aeródromo, com uma cerimónia de inauguração realizada em julho de 1984. O primeiro Bluebird saía da linha dois anos mais tarde, em 1986, e a produção no primeiro ano foi de 5.139 unidades. Na altura a fábrica empregava 470 funcionários, atualmente são cerca de 7000.