Nissan ajuda condutores a verem o invisível

A Nissan acaba de revelar a sua visão de futuro para um veículo que ajuda os condutores a “ver o invisível”, unindo os mundos real e virtual para criar a derradeira experiência de automóvel conectado.

A inovadora tecnologia Invisível-para-Visível, ou I2V, está a ser desenvolvida no âmbito da Mobilidade Inteligente da Nissan, a visão da empresa para a mudança na forma como os automóveis são alimentados, conduzidos e integrados na sociedade. A I2V demonstra o futuro da condução aos visitantes do CES através de uma experiência de imersão tridimensional interativa disponível no espaço da Nissan.

A I2V auxiliará os condutores através da conjugação de informações provenientes de sensores externos e internos ao automóvel com dados provenientes da nuvem. Isto permite que o sistema acompanhe não só as imediações do automóvel como também que antecipe o que está para acontecer, por exemplo, o que está por trás de um edifício ou ao virar da esquina. Para tornar a condução mais agradável, é proposta orientação de uma forma interativa e humana, como avatares que aparecem no interior do automóvel.

Ao mergulhar no mundo virtual, a I2V abre inúmeras possibilidades de serviço e comunicação, tornando a condução mais conveniente, confortável e entusiasmante.

«Ajudando o condutor a ver o invisível, a I2V melhora a sua confiança e torna a condução mais agradável», afirma Tetsuro Ueda, um líder especialista do Centro de Investigação da Nissan. «As características interativas criam uma experiência personalizada segundo os seus interesses e estilo de condução e assim cada pessoa pode desfrutar desta tecnologia à sua maneira».

Condução conectada como nunca antes

A I2V é suportada pela tecnologia Omni-Sensing da Nissan, que age como um centro que recolhe dados em tempo real a partir da situação de trânsito assim como das imediações e interior do automóvel. A tecnologia SAM (Mobilidade Autónoma Contínua) analisa as condições na estrada através de informação importante em tempo real e o sistema semiautónomo de apoio ao condutor oferece informações sobre as imediações do automóvel.

A tecnologia mapeia um espaço virtual de 360 graus em redor do automóvel para oferecer informações sobre o estado da estrada e dos cruzamentos, visibilidade, sinais e proximidade de peões. Poderá também monitorizar as pessoas no interior do automóvel utilizando sensores internos para antecipar da melhor forma um possível momento de assistência, para encontrar algo ou uma pausa para café para que se mantenham alerta.

A I2V poderá também conectar os condutores e os passageiros a outras pessoas presentes no mundo virtual Metaverse, fazendo com que seja possível a familiares, amigos ou outros “apareçam” no interior do automóvel como avatares tridimensionais de realidade aumentada, disponibilizando companhia ou assistência.

Maior apoio durante a condução autónoma ou manual

Durante a condução autónoma, a I2V poderá tornar mais confortável e agradável o tempo despendido no automóvel. Por exemplo, durante a condução à chuva, o cenário de um dia solarengo poderá ser projetado no interior do automóvel.

Ao visitar um local novo, o sistema poderá pesquisar dentro do Metarverse por um guia local capaz de comunicar com as pessoas presentes no automóvel em tempo real.

A informação fornecida pelo guia poderá ser recolhida com a tecnologia Omni-Sensing e armazenada na nuvem para que outros que visitam a mesma área possam aceder a esta orientação útil. Poderá também ser utilizada pelo sistema de inteligência artificial de bordo para oferecer uma condução mais eficiente através de áreas locais.

Durante a condução manual a I2V oferece informações provenientes da tecnologia Omni-Sensing em sobreposição ao campo de visão do condutor. A informação ajuda os condutores a avaliar e a prepararem-se para momentos como curvas com fraca visibilidade, condições de superfície de estrada irregular ou trânsito vindo em sentido contrário.

O condutor poderá também contactar um condutor profissional através do Metaverse para obter instruções pessoais em tempo real. O condutor profissional “aparece” como um avatar projetado ou como um automóvel virtual no campo de visão do condutor para demonstrar a melhor forma de conduzir ao longo do percurso.

A I2V apresentará não só informações sobre o trânsito e o tempo de chegada estimado; poderá comunicar detalhes exclusivos para melhor informar o condutor sobre a estrada, removendo elementos desconhecidos para reduzir o stress da condução. A I2V fornecerá sugestões alternativas, escolhendo mesmo a faixa com melhor deslocação em caso de trânsito congestionado, ao utilizar um mapeamento de dados locais em tempo real através da tecnologia Omni-Sensing.

Após a chegada ao destino, a I2V poderá recorrer ao SAM para pesquisar espaços de estacionamento livres e estacionar o automóvel sem necessidade de intervenção do condutor, em situações que exijam difíceis manobras de estacionamento.