Ninguém vende mais armas que os Estados Unidos

Nos últimos cinco anos, os Estados Unidos foram os maiores exportadores mundiais de armas e a Europa registou o maior aumento percentual de aquisição de armamento, segundo os dados mais recentes do Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo (SIPRI).

Embora a nível global tenha havido uma quebra de 4,6% nas despesas com armamento, comparando com o lustro anterior (2012-2016), os Estados Unidos continuam a liderar a exportação mundial, controlando 39% da venda de armas, seguindo-se a Rússia e a França.

Os principais destinatários das vendas dos Estados Unidos são a Arábia Saudita, a Austrália e a Coreia do Sul. As regiões do Médio Oriente e da Ásia e Oceania representam 75% do total de vendas dos Estados Unidos.

Na última meia década, a quota global da Rússia desceu de 24% para os 19%, exportando sobretudo para a Índia, China, Egipto e Argélia.

França é o terceiro maior exportador de armamento, com uma quota de 11%, seguindo-se a China, com 4,6%.

Segundo o instituto sueco, no período 2017-2021, a Europa registou o maior crescimento percentual de compra de armamento – de 19% – contando com Reino Unido, Noruega e Países Baixos como os principais importadores.

“O agravamento das relações entre a maioria dos países europeus e a Rússia foi um importante estímulo para o aumento das importações de armas na Europa, sobretudo nos países que não puderam cumprir todas as suas exigências com recurso à indústria de armamento nacional”, refere o relatório do SIPRI.