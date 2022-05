Ninguém tem mais poder que Tavares na indústria automóvel

A primeira edição da “Power List 100”, uma lista composta por uma centena de personalidades da indústria automóvel mundial, da autoria da prestigiada publicação britânica AutoCar, nomeia Carlos Tavares, CEO da Stellantis, como a pessoa mais poderosa e influente da indústria. O gestor português liderou esta eleição à frente de outros gigantes da indústria, como o CEO da Tesla, Elon Musk, e Akio Toyoda, Presidente da Toyota.

Responsável por 14 marcas automóveis – Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat/Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, RAM e Vauxhall – hoje integradas na Stellantis, juntamente com outros serviços inovadores nas atividades de financiamento, da tecnologia e da mobilidade, entre outros, este responsável máximo português, líder de uma entidade nascida há pouco mais de um ano, surge à cabeça da “Power List 100”, um extenso e detalhado relatório que analisa a evolução e atuação dos mais reputados e influentes dirigentes da indústria.

Construída com base em fatores como abrangência global e influência, poder de aquisição, share of voice, influência tecnológica, potencial de crescimento e capitalização de mercado, a “Power List 100” detalha os resultados alcançados pelos diferentes líderes do setor automóvel. Carlos Tavares, gestor português com uma sólida carreira de direção a nível internacional, é o homem do momento, ele que tem sabido não só recuperar entidades e dar-lhes espaço para se reinventarem, como também apresentar excelentes resultados financeiros e de vendas. Superando ao mesmo tempo a transformação sem precedentes na indústria automóvel e as contrariedades com que a mesma tem lidado, dos custos e escassez / dificuldades de abastecimento de matérias-primas às inconstantes variações cambiais, passando pela pandemia.

“Carlos Tavares conquistou este lugar de topo ao alcançar o improvável, se não o impossível, como responsável máximo da Stellantis, uma companhia formada há um ano pela combinação do Groupe PSA Group com a Fiat Chrysler Automobiles. Agrupou esta extensa coleção de 14 marcas, conseguindo registar um lucro de 13,4 mil milhões de euros no ano fiscal, com uma margem de 11,8%”, pode ler-se na introdução da sua análise pessoal.

Para além de um top-10 que é alvo de maior detalhe, a “Power List 100” integra um grupo adicional de 90 nomes, das mais diversas empresas e companhias, das que há muito são nomes sonantes no setor, a outras recém-criadas, muitas delas oriundas dos mercados emergentes e que operam na vertente tecnológica ou da mobilidade, com um forte componente assente na eletrificação, hoje transversal a toda a indústria automóvel.

