Ninguém sabia de Kate Middleton… até um português a filmar

Nelson Silva, de 40 anos, engenheiro a trabalhar no Reino Unido, é o autor do vídeo que mostrou a princesa de Gales e o marido, William, à saída de uma loja em Adelaide Cottage, em Windsor. O emigrante disse ao tabloide The Sun não entender porque continuam a pôr em causa as gravações.

É um vídeo curto, feito na manhã de sábado passado, perto de Adelaide Cottage, em Windsor. Até à hora de jantar desta quarta-feira somava milhões de visualizações e foi reproduzido em todo o mundo.

O autor, um engenheiro português de 40 anos, que está emigrado no Reino Unido, captou as imagens depois de se cruzar com o casal real dentro da mercearia. Nelson Silva estava a comprar bifes, Kate e William escolhiam pão, “felizes e descontraídos”.

Já dentro do seu carro, filmou Kate Middleton e o príncipe William a saírem da loja. A sua intenção era mostrar à família que se tinha cruzado com o membro da realeza britânica mais falado dos últimos dias.

Acabou por vender as imagens ao jornal “The Sun” e ao site norte-americano “TMZ”. O vídeo tornou-se viral a partir de segunda-feira quando foi tornado público.

