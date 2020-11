Nike vai produzir ténis com cortiça portuguesa

A Nike e a Corticeira Amorim estabeleceram uma parceria de produção para ténis de baixa pegada ecológica que devem estar disponíveis, em breve, nos EUA, França e Alemanha.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Corticeira Amorim, esta iniciativa permite à gigante de calçado aproveitar sapatilhas “em fim de vida”, reciclando-as utilizando, entre outros materiais, a cortiça portuguesa.

“Temos vindo a fazer esse trabalho já há algum tempo e com sucesso. Neste caso, a Nike pega nas sapatilhas em fim de vida, tritura tudo, separa a parte têxtil das solas e das espumas, envia-nos e nós misturamos aquilo com cortiça. Estes resíduos, nas mãos certas, passam a ter valor económico. Foi isso que a Nike conseguiu fazer com a Amorim”, explicou o responsável pelo grupo ao Jornal T.