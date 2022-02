Nigéria recua e já não quer Peseiro

O treinador José Peseiro não vai, afinal, ser selecionador de futebol da Nigéria, com a Federação a afastar a possibilidade de contar com o português, depois de ter chegado a anunciar a sua contratação no final de dezembro.

“Reconhecemos e apreciamos o interesse que o senhor Peseiro mostrou para com o futebol da Nigéria durante as nossas conversas cordiais e não temos dúvidas das suas capacidades. Acreditamos que talvez no futuro possa existir uma oportunidade de trabalho para ele”, referiu a Federação Nigeriana de Futebol (NFF).

A mudança de planos acontece depois de a mesma NFF ter indicado em 30 de dezembro a decisão de nomear José Peseiro selecionador, em substituição do alemão Gernot Rohr, e que o português assumiria as ‘super águias’ apenas após a Taça das Nações Africanas (CAN), prova que terminou no domingo.

Terá sido esta competição a levar os dirigentes a optarem por outra solução, com a Federação a esclarecer que decidiu aprovar a recomendação do seu comité técnico e de desenvolvimento de manter à frente da equipa Augustine Eguavoen e o adjunto Emmanuel Ammunike, antigo jogador do Sporting.

“O bom desempenho das ‘super águias’ na recém terminada Taça das Nações Africanas [eliminada pela Tunísia nos oitavos de final] deu esperança e aumentou a confiança na atual equipa técnica para nos qualificar para o Mundial2022”, justificou a Federação em relação à escolha, perspetivando já o ‘play-off’ de março com o Gana.

A Nigéria seria a terceira seleção na carreira de José Peseiro, de 61 anos, depois de o treinador já ter estado na Arábia Saudita e na Venezuela, da qual saiu no último ano, devido a salários em atraso.