Nicolas Henckes: CLC ajuda as empresas portuguesas no Luxemburgo

Foi de maneira bem disposta que Nicolas Henckes começou a sua intervenção na conferência Portugal Positivo. O diretor da Confederação do Comércio do Luxemburgo (CLC) explicou que, apesar do sotaque, faria um esforço para se dirigir ao público do evento que assinalou a maioridade do BOM DIA em língua portuguesa (veja o vídeo abaixo).

Henckes começou por explicitar que as empresas que pretendam estabelecer atividade comercial no Grão-Ducado têm por lei que estar associadas à Câmara do Comércio do Luxemburgo. Assim a CLC, que dirige, surge de uma forma complementar e não concorrencial.

Nicolas Henckes apresentou a CLC como uma “associação patronal criada há mais de cem anos”. A sua área de atuação é mais específica que a da Câmara do Comércio, uma vez que “pode ser considerada como um sindicato dos empresários nos setores do comércio, transportes e serviços”. É uma “advogada das empresas” descreveu o seu diretor.

Henckes terminou a introdução em português evidenciando a complementaridade entre as duas instituições, explicando que “a CLC possui uma liberdade de expressão como os políticos e os sindicatos de trabalhadores, que a Câmara do Comércio não pode ter”.

A CLC insiste que os portugueses e as suas empresas sediadas no Luxemburgo têm todo o interesse em serem membros da CLC para poderem obter informações, aceder a conferências e palestras, mas também conseguirem apoio e aconselhamento. Para saber mais sobre a CLC e inscrever-se pode clicar aqui.

