Nick Cave and The Bad Seeds anunciam digressão europeia

Até meados de junho, Nick Cave and The Bad Seeds vão levar o novo álbum de estúdio”Ghosteen” a cidades como Madrid e Barcelona, Amesterdão, Antuérpia, Birmingham, Cardiff, Glasgow e Manchester, Dublin, Leeds, Londres, Colónia, Hamburgo, Copenhaga, Estocolmo, Oslo e Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Munique, Zurique, Milão, Rome, Paris e Telaviv. Nick Cave atuará também em Gliwice, na Polónia.

Nick Cave and The Bad Seeds vão dar dois concertos no Campo Pequeno, em Lisboa, no próximo mês de abril, na abertura da digressão europeia da banda anunciou a Everything is New.

A digressão inclui a passagem por 19 países e tem início em Lisboa, com dois concertos nos dias 22 e 23 de abril de 2020.

“Ghosteen”, o 17.º álbum de estúdio de Nick Cave com os Bad Seeds, teve edição digital no passado dia 04, e a edição em vinil e CD acontecerá no próximo dia 08 de novembro.

O filme de lançamento do disco, disponível nas plataformas digitais desde o início deste mês, foi produzido pelo Hingston Studio, e contou com o designer português Tiago Higgs, na equipa de realização. Dirigido por Tom Hingston, o filme tem animação e efeitos visuais de Yusuke Murakami, Markus Lehtonen, Aislinn Clifford e Amanda Tooke, além de Tiago Higgs.

As mais recentes atuações de Nick Cave, em Portugal, foram com The Bad Seeds, no festival Primavera Sound, no Porto, em 2013 e em 2018.

No verão de 2011, apresentou-se no festival Alive, com o projeto Grinderman.

Em abril de 2008, também com os Bad Seeds, atuou nos coliseus de Lisboa e do Porto, em vésperas do lançamento do álbum “Dig, Lazarus, Dig”.

Até hoje, foram estes dois coliseus que mais vezes receberam o músico australiano, em Portugal.

Nick Cave and The Bad Seeds atuaram nas duas salas em 1992, onde regressaram dois anos mais tarde, em 1994, quando Lisboa era Capital Europeia da Cultura.

Em 2004, Nick Cave voltou à capital portuguesa, para dois concertos em nome próprio, sem os Bad Seeds, mas com canções de “Nocturama”, que esgotaram o grande auditório do Centro Cultural de Belém.

Em 2005, Nick Cave esteve no Festival Paredes de Coura, com a sua banda de sempre.

Os bilhetes para os próximos concertos em Portugal serão colocados à venda na sexta-feira, 25 de outubro, a partir das 10:00, segundo a promotora, e custam entre os 35 e os 60 euros.