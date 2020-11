Neto sabe que a Albânia “não tem nada a perder”

O selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, realçou esta segunda-feira o “ponto a favor” da Albânia, próximo adversário na qualificação para o Europeu, por jogarem completamente descontraída e sem “nada a perder”.

“Saber que, independentemente do resultado, não sobem ou descem na classificação, é um ponto a favor para a Albânia, porque vêm completamente descontraídas, não têm nada a perder e sabem que, se conquistarem pontos, vai ser bom para o estatuto delas, para o desenvolvimento do futebol albanês e para o ‘ranking’. É um jogo muito perigoso, onde temos de estar muito concentrados e atentos”, afirmou à Lusa o treinador da equipa das ‘quinas’, após o último treino de preparação do duelo, na Cidade do Futebol.

Portugal recebe a Albânia na terça-feira, às 17h45, novamente no Estádio do Restelo, em Lisboa, palco do importante triunfo luso diante da Escócia (1-0), na sexta-feira.