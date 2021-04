Netflix começa a perder terreno

A Netflix perdeu terreno no mercado da transmissão em contínuo (“streaming”) nos EUA no último ano, com uma queda de 31%, devido à chegada de novos concorrentes, como Disney+, HBO Max e Apple.

Segundo um estudo da consultora Ampere Analysis publicado esta segunda-feira pelo diário “The Wrap”, a quota de mercado de Netflix passou de 29% no início do ano passado para 20% agora.

Mesmo assim, a plataforma continua a liderar, com 74 milhões de assinantes nos EUA, mas os subscritores, somados aos existentes em outros países, totalizam mais de 203 milhões de clientes em todo o mundo.

Em segundo lugar, surge a Amazon Prime Video, o catálogo audiovisual do conglomerado do comércio eletrónico com 16% do mercado, se bem que com uma descida considerável dado que no início de 2020 representava 21%, com os seus mais de 50 milhões de utilizadores.

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.