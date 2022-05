Neta de Isabel II vive entre Londres e o Alentejo

Princesa do Reino Unido tem uma casa em Melides, no concelho de Grândola. O marido gere empreendimentos de luxo na região, o que faz ter uma vida entre os dois países.

Eugenie, princesa neta de Isabel II, mora em Portugal com o marido, Jack Brooksbank, e o filho. O Expresso escreve que o marido tem projetos entre Melides e a Comporta, na Costa Alentejana.

Brooksbank está a promover o empreendimento de Mike Meldrum, multimilionário e sócio de George Clooney. O projeto consiste na construção e promoção de 300 casas.

A fonte citada pelo jornal refere que “Jack passará algum tempo em Portugal e algum (no Reino Unido). Eugenie quererá estar com ele”, falando do casal de quatro anos com um filho de um ano de idade.

A princesa Eugenie é filha de André, duque de York e terceiro filho de Isabel II. Está fora da vida real desde que foi envolvido num escândalo público de violação de menores.

O jornal “The Telegraph” assume que uma das moradias do empreendimento pode vir a ser para o ator George Clooney vir passar férias com a família.