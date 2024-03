“Nesta História” já conta com videoclipe

“Nesta História“, um dos quatro temas do EP de estreia de Rafael Sousa, foi lançado recentemente em vídeo.

Rafael Sousa lançou em janeiro o seu EP de estreia, “Ponto de Partida“, composto por quatro temas, em que “cada um deles tem personalidade própria e demonstra as diferentes facetas artísticas do cantor”, confidencia o próprio.

O EP conta com a parceria de David Guimarães e Tyoz, autores de grandes êxitos para Fernando Daniel. A estes juntam-se Bárbara Bandeira, Madonna e Luis Guilherme.

A Farol, agência de Rafael, explica que “fortemente influenciado pelas batidas de R&B e pelas grandes melodias dos clássicos do pop, os fãs do cantor podem contar com um EP coeso, onde cada faixa promete envolver todos numa atmosfera positiva”.