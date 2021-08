NERSANT promove mercado de oportunidades online

Com o objetivo de promover as oportunidades das empresas, produtos e serviços da região, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai voltar a organizar este ano o Ribatejo Trade Market. O certame é de participação gratuita para as suas empresas associadas, decorrendo durante os meses de novembro e dezembro.

Em resultado da situação pandémica que se vive, a NERSANT enveredou pela realização de certames virtuais em 2020, estratégia que se tem mostrado um sucesso. Por este motivo, a associação tem realizado ao longo do presente ano, diversos certames virtuais com o objetivo de potenciar as oportunidades das empresas da região, em especial das suas associadas.

Em novembro e dezembro, a NERSANT vai voltar a realizar o Ribatejo Trade Market – Mercado de Oportunidades, certame multissetorial online que pretende dar a conhecer as diversas oportunidades das empresas participantes, promovendo o escoamento de produtos e serviços.

Sendo um evento multissetorial, o certame é dirigido à comunidade empresarial no geral. Cada empresa participante tem direito a um “stand virtual” próprio, onde poderá apresentar a sua atividade, expor os seus produtos e serviços e receber contactos de interessados. Os negócios são realizados diretamente, sem qualquer intervenção da NERSANT.

As empresas interessadas em marcar presença no certame Ribatejo Trade Market – Mercado de Oportunidades, devem solicitar mais informações em https://compronoribatejo.pt/feira/2-ribatejo-trade-market ou contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da Associação através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 500. As empresas associadas com quotização regularizada podem participar no evento de forma gratuita.

De referir que esta é a segunda edição do certame Ribatejo Trade Market. A primeira realizou-se entre 1 de novembro de 2020 e 06 de janeiro de 2021, com a participação de 121 empresas e a exposição de 877 produtos e serviços, numa ação que promoveu oportunidades em diversos setores de atividade.