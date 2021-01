NERSANT organiza feira online de cariz social

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém – vai realizar de 1 a 31 de março a 1.ª edição da Feira Digital Social, dirigida ao setor da Economia Social, evento que tem como objetivo dar a conhecer as instituições e suas valências, bem como produtos e serviços das empresas associados a este setor de atividade.

A crise pandémica levou a NERSANT a transpor para a esfera digital, em 2020, feiras e ações de promoção da região. A associação criou um portal de feiras digitais – onde realizou já seis mostras empresariais de produtos e serviços da região – e vai continuar esta aposta no digital, em 2021.

A primeira feira digital a ser realizada este ano pela NERSANT é a Feira Digital Social, onde a associação pretende dar a conhecer as diversas instituições da região, suas valências e ofertas, bem como o conjunto de produtos e / serviços que as empresas têm ao dispor deste setor de atividade.

“Desde sempre entendemos como fundamental a atividade e intervenção das instituições da economia social, devendo-se criar condições para a sua promoção e conhecimento junto da comunidade em geral. Cumulativamente, é fundamental que as empresas que pretendam alargar o seu leque de parcerias e negócios, também possam estar presentes num espaço especializado deste setor da economia social”, referiu António Campos, Presidente da Comissão Executiva da NERSANT, em relação à iniciativa, acrescentando que “a NERSANT tem procurado apoiar, na medida do possível, as entidades da economia social, desenvolvendo um conjunto alargado de iniciativas”.

As entidades participantes na 1.ª edição da Feira Digital Social terão direito a um espaço virtual próprio, onde podem apresentar os seus serviços, instalações e valências. Para facilitar a visita do público, o acesso é livre e sem necessidade de registo. O certame é promovido junto de uma base empresarial nacional e internacional, bem como nos diversos meios digitais da associação. A participação das IPSS´s e Misericórdias é gratuita, bem como para os associados da NERSANT. As empresas não associadas poderão expor no certame virtual, em condições a acordar.