NERSANT apoia criação de Catalisador Regional de Inovação

A Associação Empresarial da Região de Santarém (NERSANT) foi uma das cinco entidades da sub-região do Médio Tejo que assinaram no passado dia 21 de julho um protocolo com a CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro para a criação de um Catalisador Regional de Inovação, iniciativa dinamizada com a cooperação das Comunidades Intermunicipais, Entidades do Sistema Regional de Inovação e Associações Empresariais da região Centro e que tem como objetivo potenciar a inovação neste território.

A sub-região do Médio Tejo foi a primeira a oficializar a cooperação com a CCDRC no âmbito deste projeto, tendo a cerimónia de assinatura do protocolo sido realizada dia 21 de julho, pelas 17h00, nas instalações da NERSANT, em Torres Novas. A assinatura do protocolo marca, assim, o lançamento do CR Inove – Catalisador Regional de Inovação do Centro, projeto da CCDRC que tem como objetivo potenciar os recursos e competências existentes no domínio da inovação nas várias sub-regiões da região Centro e melhorar a interação dos produtores de conhecimento e tecnologia com os seus potenciais utilizadores, sejam eles empresas, entidades da administração pública ou do terceiro setor.

Domingos Chambel, Presidente da Direção da NERSANT, foi quem representou esta associação na oficialização da parceria. O líder da Associação Empresarial da Região de Santarém referiu que “o Médio Tejo, assim como a Lezíria, está em divergência negativa nacional”, pelo que a criação deste Catalisador Regional de Inovação faz todo o sentido. “Estamos de corpo e alma nesta cooperação, com o objetivo de impulsionar esta região, elevando-a a patamares de desenvolvimento económico onde outras regiões já se encontram. Comungamos num desenvolvimento e política comum para alavancar esta região”, concluiu Domingos Chambel.

A mesma opinião tem Anabela Freitas, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que evidenciou que “temos de apostar em inovação para tornar este território mais competitivo” e que a assinatura deste protocolo vem formalizar a parceria informal já existente entre estas entidades. “É necessário um olhar único e estratégico sobre o território e a região”, concluiu ainda.

Eduardo Anselmo de Castro, Vice-Presidente da CCDRC apresentou de seguida as premissas inerentes ao protocolo e a explicação dos seus objetivos. Interveio ainda Jorge Rosa, conhecido industrial da região, responsável pela operacionalização do protocolo na sub-região do Médio Tejo.

No Médio Tejo, firmaram protocolo com a CCDRC, a CIMT – Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a NERSANT, a TAGUSVALLEY – Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Tecnopolo do Vale do Tejo, o IPT – Instituto Politécnico de Tomar e o CTIC – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro. Com a assinatura do protocolo, os parceiros assumem o compromisso de desenvolver, de forma concertada e participada, iniciativas conjuntas em temáticas relevantes para o processo de promoção da inovação, a sistematização e atualização de informação e competências das entidades do Sistema Regional de Inovação pertencentes à sub-região, a criação de mecanismos de partilha e divulgação de informação, a promoção do desenvolvimento de conteúdos, instrumentos e metodologias de capacitação de atores e de transferibilidade do conhecimento e de tecnologias.

Isabel Damasceno, Presidente da CCDRC, encerrou a cerimónia de assinatura do protocolo com o Médio Tejo. No seu discurso, informou que “em todos os diagnósticos que temos feito, a transferência de conhecimento surge sempre como essencial para a criação de riqueza e desenvolvimento económico, pelo que este projeto é essencial”. “É esta aproximação que queremos proporcionar”, concluiu ainda.

De referir que estiveram presentes na oficialização da parceria com o Médio Tejo, diversos convidados, entre eles muitos dos Presidentes de Câmara da sub-região do Médio Tejo.

Dia 22, foram oficializadas as parcerias de cooperação da CCDRC com a sub-região de Leiria e no dia 25 de julho com a sub-região de Aveiro.