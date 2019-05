Nenhum português entre os eleitos na Bélgica

Nenhum dos onze candidatos portugueses conseguiu ser eleito nas eleições belgas do último fim-de-semana. Havia candidatos lusos a todos os principais parlamentos do país que tem assembleias no Valónia, na Flandres e em Bruxelas. Estas eleições realizaram-se em paralelo com o escrutínio para o Parlamento Europeu.

“Não se fez história na comunidade apesar do bom resultado de alguns dos candidatos luso-belgas”, disse ao BOM DIA Pedro Rupio, conselheiro das comunidades eleito pela Bélgica.

Entre os candidatos portugueses ou lusodescendentes a candidata para o Parlamento Europeu pelo Défi, Marie Esteves de Sousa obteve 3.611 votos.

Nas eleições para o Parlamento da Valónia, Maïté Teixeira de Pinho conseguiu 1.279 votos.

E finalmente, para o Parlamento de Bruxelas-Capital, Joaquim da Fonseca e Sophie Caldeira Samina Coelho, candidatos pelo PTB, obtiveram respetivamente 1.507 e 1.480 votos.

Por fim, candidata pelo PS, Sílvia Gonçalves Paradela obteve 1.140 votos.