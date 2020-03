Nem o vírus conseguiu assustar as comunidades estrangeiras do Luxemburgo

O Festival das Migrações, o maior evento das comunidades estrangeiros do Luxemburgo, teve lugar este fim-de-semana com menos participantes do que é habitual mas mesmo assim com muitos milhares de visitantes tanto no sábado como no domingo. A diminuição do número de visitantes em relação aos anos anteriores deve-se certamente ao receio qunato à propagação do Covid-19, vírus que foi pela primeira vez detetado na noite de sábado no Luxemburgo, ou seja, durante o festival.

O evento decorreu em paralelo com um Salão do Livro e das Culturas onde estiveram presentes escritores, artistas e ativistas. Conferências, debates e mostras de arte marcaram o fim-de-semana luxemburguês.

O BOM DIA esteve presente no festival, assegurando uma completa cobertura com reportagens fotográficas mas sobretudo com sucessivas entrevistas a ilustres visitantes portugueses do Festival das Migrações. Entre os escritores e poetas, o BOM DIA entrevistou João de Melo, Afonso Cruz, João Manuel Ribeiro, São Gonçalves, Carla Pais, Lese Costa Pinto, Gisela Azevedo, José Luís Correia e Bia Vasconcelos, mas também a pintora Edite Melo. Foram ainda entrevistado pelo BOM DIA os deputados eleitos pela emigração na Europa Paulo Pisco e Carlos Gonçalves, o sindicalista da central OGBL Eduardo Dias e o dirigente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Luxemburguesa, Francis da Silva.

O BOM DIA teve o apoio, para este evento, de Toyota CAR Avenue, JOIN, ACL – Automobile Club du Luxembourg e Librairie Pessoa.