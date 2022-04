Nelson: o restaurante português pioneiro em Simmerath

Maria Batista e Nelson Batista são os proprietários do restaurante “Nelson”, em Simmerath, na região de Aachen, sendo o único espaço português naquela localidade alemã, que faz fronteira com a Bélgica e a Holanda.



O jovem casal português, Maria, natural do Barreiro, e Nelson, de Castelo Branco, abriu o restaurante a 20 de dezembro de 2020, três anos após emigrarem para a Alemanha.

Devido à pandemia houve uma redução no número de horas que faziam no seu antigo emprego numa gelataria, uma vez que Maria era empregada de mesa e Nelson cozinheiro, optaram por antecipar o sonho que ambos tinham de abrir um restaurante próprio.

Como Maria declarou em entrevista à RTP, apesar de ser altura do segundo confinamento, foi a melhor altura para a abertura do espaço.

O restaurante está em funcionamento há pouco mais de um ano, em regime de reservas e takeaway. No menu encontram-se pratos tradicionais portugueses, focados nas origens beirãs de Nelson, pratos com javali, borrego, cabrito, entre outros. Para além do prato do dia durante a semana, ao fim de semana há uma maior oferta no menu.

“Isto é para nós como uma prenda”, afirma uma das clientes do “Nelson”, e salienta que, apesar de ser longe, a qualidade da comida, o espaço e o atendimento compensam os quilómetros percorridos.

Em 12 meses formaram um grupo de clientes fixos, onde os próprios clientes ajudam a construir e realçar o ambiente familiar característico do restaurante.

Maria e Nelson terminam dizendo que estão muito felizes com a situação atual do restaurante, e que para além de expandir a família, uma vez que Maria está gravida, pretendem expandir o negócio.

