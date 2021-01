Nelson Costa quer comer a quilo

Natural de Ponte da Barca, Nelson Costa iniciou a sua carreira musical por influência do pai. Com a participação em ranchos folclóricos na região de Paris, com apenas três anos começou a tocar concertina, tendo gravado o seu primeiro álbum aos 11 anos de idade.

Tempo volvido, Nelson Costa tem construído uma carreira com vários sucessos musicais que são presença obrigatória nos eventos populares seja em Portugal, como junto das comunidades lusas.

Em 2011 Nelson Costa regressou aos estúdios de gravação para nos apresentar dois novos temas: “Comer a quilo” e “Essa mulher só ralha”.

“Comer a quilo” conjuga os sons e ritmos populares num apelo à dança. Uma canção que nos fala de um “compadre” com um restaurante que serve comida a quilo, onde tanto Nelson como a restante clientela se delicia, porque todos eles gostam de “Comer a quilo”.

“Essa mulher só ralha” conta-nos a história de uma mulher que está constantemente a chamar à atenção do marido, algo com que muitos certamente se identificam… Se muitas dão razão à mulher, outros ficam do lado dele. A solução? É melhor mesmo fazerem as pazes.

Dois novos temas, cheios de boa disposição e animação que não vão passar despercebidos, com ritmos inspirados nas raízes populares portuguesa, reunindo em si os elementos certos para se tornarem em mais dois sucessos na discografia de Nelson Costa.