Negócios online: as melhores formas de criar um infográfico

O infográfico é uma ferramenta bastante útil para garantir uma gestão de marketing eficaz e, por isso, poderá ter vantagens em conhecer as melhores formas de criar um infográfico. Venha conhecê-las. O século XXI está repleto de oportunidades online, criadas pela forma como as novas tecnologias continuam a permear os dias das pessoas, alargando as variantes do uso da Internet e estabelecendo uma ligação entre pessoas, empresas, públicos e comunidades.

Hoje, quase todas as nossas necessidades podem ser facilmente solucionadas com meios tão simples de aceder como as extensões para o Google Chrome. Esta facilidade leva a que muitos empreendedores digitais da área do e-commerce ou outros encontrem, online, as soluções indicadas para as suas atividades e as melhores formas de levarem até ao público-alvo os seus conteúdos.

Evidentemente, falar do marketing e da proximidade com o cliente, principalmente num momento em que a saturação do mercado atingiu índices nunca antes vistos, obriga-nos a falar de uma grande diversidade de aspetos, que podem garantir que uma empresa consegue permear o mercado e apresentar-se aos seus potenciais consumidores.

O mundo do marketing visual torna-se, aqui, muito importante, já que o imediatismo do século XXI faz com que o público anseie por informação rápida e eficaz, que seja facilmente compreendida e assimilada sem exigir muito tempo de leitura.

A infografia serve justamente este propósito e é muito útil para a gestão de marketing. Esta trata-se de uma forma simples e rápida de apresentar a informação e os dados mais pertinentes ao público, sem exigir, deste, um grande esforço. Um infográfico permitirá a inclusão de imagens, estatísticas, texto e gráficos que ajudam a retirar sentido da informação, tornando-a mais acessível e imediata.

Quem trabalha com negócios online, no entanto, pode ter questões quanto ao melhor modelo do infográfico, à sua apresentação, aos seus objetivos e também sobre o seu eventual design.

De facto, o processo de criação de uma boa infografia – tal como acontece com variadas componentes do marketing e promoção – implica alguns conhecimentos, havendo vários passos a cumprir para criar um infográfico eficaz, visualmente apelativo e que ajude a garantir que consegue levar até ao público-alvo todas as informações que deseja comunicar.

Parte integrante da comunicação e do marketing, o infográfico torna-se, assim, fundamental para quem tem negócios online e quer levá-los mais longe. Venha conhecer as melhores formas de criar um infográfico.

1. Infográfico: aspetos a considerar

O primeiro passo que deve ter em mente, caso queira criar este tipo de elemento visual para o seu negócio online, é que deve compreender, antes de tudo o mais, o que é um infográfico.

Um infográfico pode ser descrito como um tipo de apresentação de informação muito particular e que, por isso, inclui vários aspetos, para garantir a sua funcionalidade e eficácia.

Alguns dos aspetos que terá de ponderar, quando criar um infográfico são a qualidade e quantidade de informação, o modelo do infográfico (aspeto relacionado com o layout, os templates e, fundamentalmente, com a sua funcionalidade e facilidade de interpretação) e ainda aspetos relacionados com o design do infográfico (cores, tipo de letra, tamanho, ilustrações e espaços vazios).

2. Criar um infográfico, passo a passo

Existem várias formas de aprender a criar um infográfico mas, sem dúvida, nada será melhor do que compreender plenamente quais os passos a dar pata que o processo decorra de forma simples e eficaz, resultando numa forma pertinente de apresentação da informação ao seu público.

Vários pontos deverão ser tidos em consideração, caso queira integrar este tipo de elemento no marketing do seu negócio online e, embora possa e deva fazer uso das melhores ferramentas online para o apoiar no processo, aproveitando as aplicações e extensões para o efeito que encontrará na Web, a verdade é que existem alguns aspetos que deve sempre ter em consideração.

Abaixo, listamos os principais pontos que deve ter em mente no momento de criar o infográfico:

Tenha objetivos definidos e saiba o que deseja comunicar, isto trará uma maior clareza na comunicação da mensagem;

Estude a temática na qual o infográfico se irá basear e recolha tantos dados quanto possível, para garantir um infográfico completo;

Faça uma seleção clara da informação recolhida, baseada nos aspetos importantes e que devem constar no seu infográfico;

Idealize o modelo do infográfico e crie um esboço para ter uma primeira noção visual da transmissão da informação. Nesta fase pode começar a pensar também no design do infográfico;

Crie o infográfico em si. Este processo pode ser facilitado com o recurso a algumas das ferramentas digitais que a apoiam a escolha do melhor modelo do infográfico e o ajudam a criar o design do infográfico, de uma forma personalizada e adequada às suas necessidades;

Faça uma boa revisão de toda a informação e garanta que esta está visualmente percetível.

A criação de infográficos poderá ou não ser útil para a sua atividade. Ainda assim, se acha este método adequado ao seu negócio online, não deixe de verificar cada um dos pontos sugeridos para garantir que apresenta ao seu público um bom infográfico.