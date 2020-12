Negociações do Brexit não afetam direitos dos portugueses residentes

A Secretária de Estado das Comunidades em entrevista ao BOM DIA, afirmou acreditar que se vai conseguir “o acordo na 25ªa hora”, como é muitas vezes o caso nas negociações na União Europeia, mas deixou descansados os portugueses que vivem no Reino Unido: quem estiver com estatuto de residente deferido não corre nenhum risco.

Berta Nunes considerou que é bom para ambas as partes que haja um acordo, porque “a realidade é muito forte”, apesar de algumas ideias populistas que se tentam impor.

A governante respondeu a várias questões colocadas pelos leitores do BOM DIA, sendo uma boa parte delas relativas ao EU Settlement Scheme, o esquema de regularização dos estrangeiros originários da União Europeia, que Berta Nunes recordou está aberto até 30 de junho de 2021.

A Secretária de Estado manifestou satisfação por estarem já registados uma grande maioria dos portugueses que vivem no Reino Unido, ou seja mais de 300 mil emigrantes pediram o estatuto de residente que entretanto já lhes foi deferido.

“As negociações que estão a decorrer entre o reino Unido e a União Europeia não podem por em causa o Settlement Scheme porque está já firmado”, garantiu a Secretária de Estado.

Berta Nunes espera que nos próximos seis meses os restantes 50 ou 60 mil portugueses que não o solicitaram o venham a fazer dentro do prazo. “Já identificamos algumas dessas pessoas, nomeadamente as mais idosas ou crianças em famílias de acolhimento ou institucionalizadas, para as ajudarmos a tratar dos pedidos”, explicou.

Berta Nunes revelou ainda nesta entrevista que o Reino Unido e a França terão acesso a novos serviços consulares online, nomeadamente o pedido de registo de nascimento e, brevemente, o envio do cartão de cidadão por correio.