Negação, raiva, depressão e aceitação, na origem do novo single de Captain Boy

Após o lançamento de “Só se estraga uma casa”, Captain Boy está de regresso para apresentar ao público o seu novo single. “Dissolver” é o terceiro tema do álbum “Domingos Lentos” e já chegou às rádios.

“Um atrasar do luto de uma relação terminada deu origem à trilogia, em vídeo, de negação e raiva, depressão e aceitação” lançada pelo jovem vimaranense.

Nos videoclipes é narrada a história de um assassino que mata Captain Boy, em “Só se estraga uma casa”. Que posteriormente “não aguenta com a culpa e apaga-a com a autodestruição, em ‘Domingos Lentos’, onde no final é submetido, à força, a lidar com a dor”.

Agora, com “Dissolver”, regressa “às águas de quem o faz sentir maior e por fim, resolve-se”.

A realização deste último lançamento ficou entregue a Giliano Boucinha e ao próprio Captain Boy.

O álbum “Domingos Lentos” foi totalmente escrito em português, inspirado por autores como Bukowski e Hermann Hesse. Foi gravado num moinho em Torres Vedras, conta com a produção de Giliano Boucinha e Pedro Sousa Moreira. Já a masterização ficou à responsabilidade de Timothy Stollenwerk.