Neemias Queta marcou oito pontos mas lesionou-se

O português Neemias Queta fez na sexta-feira oito pontos e oito ressaltos no triunfo dos Maine Celtics frente aos Wisconsin Herd, por 117-108, na G League, competição de desenvolvimento da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), mas saiu lesionado.

O poste internacional luso, que foi de novo titular, conseguiu oito pontos, oito ressaltos, seis assistências e dois roubos de bola em apenas 17 minutos de utilização, acabando por sair logo no início do terceiro período devido a uma aparente lesão no joelho.

Do lado os Maine Celtics, DJ Steward foi o melhor marcador, com 25 pontos, enquanto pelos Herd esteve em destaque Wenyen Gabriel, com 23 pontos, 12 ressaltos, duas assistências, quatro roubos de bola e quatro desarmes de lançamento.

Neemias Queta tem 43 jogos na NBA, 23 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 dos quais em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.

O poste internacional português, de 24 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.

No último defeso, foi contratado pelos Boston Celtics, num contrato de duas vias, o que faz com que jogue na equipa principal, mas também nos Maine Celtics, que disputam a G-League.