Né Gonçalves junta Angola e Portugal num só single

Né Gonçalves lança esta sexta-feira, 10 de junho, o seu novo single “Voo do Fado” em conjunto com Soraia Cardoso, fadista e finalista do The Voice Portugal 2018.

A colaboração do cantor angolano com a fadista portuguesa resultou em “Voo do Fado”, que se trata de uma mistura entre o semba e o fado. Começa por se ouvir um hungu, que é um instrumento de origem angolana, a introduzir um fado português, com a voz de Soraia Cardoso acompanhada pela viola de fado e o baixo acústico de Yami, a guitarra portuguesa de José Manuel Neto e o arranjo de cordas do orquestrador Carlos Garcia.

A letra e música são da responsabilidade de Né Gonçalves, com a intenção de homenagear diretamente alguns dos quais considera os maiores expoentes deste género, nomeadamente, Amália Rodrigues, Carlos do Carmo, Mariza.

Em comunicado, o cantor e compositor sublinha que “o fado já não é só português, mas também é angolano e universal. Para além de ser Património Cultural e Imaterial da Humanidade, poderá ter na sua génese a influência de um género de origem angolana, o lundum”.

“Luanda Meu Semba” foi o álbum do artista lançado em 1994 que lhe conferiu a atribuição do Prémio Revelação da União Nacional dos Artistas e Compositores. “Menino de Rua” é uma das músicas que integra o álbum, foi considerada pela Rádio Nacional de Angola, Música do Ano em 1994.

O seu último trabalho foi o disco “Sembamar”, lançado em 2016, onde colaboraram 67 músicos de diferentes nacionalidades, imprimindo um exemplo de diversidade e inclusão.

Já Soraia Cardoso ficou conhecida após a sua participação no The Voice Portugal em 2018, no qual alcançou o terceiro lugar. Desde então integrou alguns eventos ligados à área musical e atua em casas de fado.