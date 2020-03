Nazaré atrai surfistas… e a Nissan

As ondas na Praia do Norte, na Nazaré, tornaram-se famosas por nelas se ter registado o recorde da maior onda já surfada em todo o mundo. Os melhores surfistas mundiais vêm por isso até à vila portuguesa para desafiar o mar e entre eles está Michelle des Bouillons, jovem empreendedora que produz pranchas de surf, acessórios e roupas de banho com materiais sustentáveis e a “cara” do mais recente filme de televisão do Nissan LEAF.

Empreendedora de sucesso, Michelle é também considerada uma das melhores surfistas a nível mundial na categoria de “ondas grandes”, levando na sua prancha a assinatura da Nissan “Electrify the World”, que traduz a forma como ela gere toda a sua atividade, empresarial e pessoal, com um foco constante na sustentabilidade, que continua quando não está a surfar: Michelle recorre a um Nissan LEAF e uma Nissan e-NV200 para se mover e ao seu negócio, diariamente, na Nazaré.

Para Michelle, esta associação com os automóveis 100% elétricos é natural, «a parceria com a gama elétrica da Nissan traz uma sensação leve, de poder fazer tudo que preciso sem estar afetando a natureza. Além do lindo design dos automóveis, segurança, silêncio e da alta tecnologia que eles proporcionam, o fator emissões zero me faz ter orgulho de cada quilómetro que percorremos juntos!».

A colaboração da Nissan com Michelle des Bouillons está também fortemente ligada com uma preocupação fundamental da Nissan, a de contribuir para um futuro sustentável das pequenas e médias empresas (PMEs), quer do ponto de vista económico, quer reduzido o impacto ambiental da atividade dessas empresas.

Com o mote #FutureProofYourBusiness, a Nissan propõe à nova geração de empreendedores um ampla gama de VCLs (Veículos Comerciais Ligeiros) com uma garantia de 5 anos – líder neste segmento – e com uma crescente eletrificação, dando-lhes uma ferramenta para melhorar a rentabilidade das suas empresas e a oportunidade de conduzir os seus negócios com emissão zero. Michelle é um bom exemplo disso.

Com dupla nacionalidade brasileira e francesa, Michelle nasceu no Rio de Janeiro e tem em Biarritz a sua residência oficial. Filha de pai surfista e modelador de pranchas, Michelle nunca teve dúvidas em seguir uma carreira profissional no surf. Divide o seu tempo entre as ondas gigantes da Nazaré e a Indonésia: Michelle está entre as únicas quatro mulheres no mundo que desafiaram a onda da Nazaré e foi a primeira mulher a enfrentar as ondas grandes de Desert Point, na Indonésia, o que a tornam uma das surfistas mais conhecidas e influentes na Europa e no Brasil.

«O meu objetivo para a temporada 2019/2020 é vencer a categoria feminina para Melhor Performance no Prémio de Ondas Grandes da Word Surf League – WSL. Vou estar completamente dedicada e focada para ganhar este título», afirma Michelle.

Os Nissan LEAF e e-NV200 representam a materialização da Mobilidade Inteligente da Nissan. Disponibilizando uma experiência de condução totalmente nova, concebida para mover as pessoas com mais emoção, confiança e conectividade com o mundo que as rodeia e com as infraestruturas, são também unidades móveis de armazenagem de energia que permite aos seus proprietários uma gestão de energia bidirecional com as suas casas, com a empresa e com a rede de eletricidade.

Os Nissan LEAF e Nissan e-NV200 são os únicos automóveis elétricos atualmente disponíveis no mercado a oferecer de série a tecnologia V2G (Veículo para a Rede) e V2H (Veículo para a Casa).