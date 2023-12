Navegadoras perderam o norte e foram goleadas pela Noruega

A seleção portuguesa feminina de futebol foi goleada pela Noruega, na quinta jornada do Grupo A2 da Liga das Nações, por 4-0, mas aos oito minutos já perdia por 2-0 devido a uma entrada desastrosa no jogo.

Não podia ter começado pior a seleção portuguesa, a permitir logo aos três minutos que Ada Hegerberg, a grande figura do jogo, autora de um ‘hat-trick’, inaugurasse o marcador, a cabecear para o fundo das redes um cruzamento do flanco esquerdo perante a apatia da defesa lusa.

Bastaram mais cinco minutos para sofrer o segundo golo, numa mão na bola na área da central Carole Costa, que a mesma Hegerberg concretizou, liquidando num estalar de dedos as aspirações, assumidas ‘à priori’ pelos responsáveis técnicos e pelas jogadoras, de ganhar o jogo na Noruega.

A seleção escandinava dominou totalmente a seleção portuguesa, que nem sequer mostrou capacidade até ao intervalo de estender o jogo à área norueguesa e de criar sequer uma situação de perigo para a baliza defendida por Aurora Mikalsen.

De resto, o primeiro remate de Portugal à baliza surgiu apenas aos 48 minutos, por Andreia Jacinto, que, de meia distância, não incomodou sequer a guarda-redes norueguesa, que defendeu facilmente a bola.

Tal como sucedeu na primeira parte, a seleção lusa entrou mal no reinício do jogo, desconcentrada, e sofreu o terceiro golo à passagem do minuto 50, pela mesma Hegerberg, que marcou na recarga depois de um primeiro remate defendido por Inês Pereira da avançada do Lyon, de França, de 28 anos, vencedora da Bola de Ouro em 2018, que ainda não tinha jogado nesta Liga das Nações e que, para mal de Portugal, se estreou hoje.

Independentemente da capacidade da Noruega, a seleção portuguesa nunca se adaptou ao terreno com neve e ao frio intenso que se fazia sentir, revelando uma gritante incapacidade para chegar à área norueguesa com um mínimo perigo, que se agravou ainda com a lesão de Jéssica Silva, que foi obrigada a sair aos 28 minutos.

Se já era evidente que Portugal não tinha ‘argumentos’ para dar a volta ao jogo, a verdade é o terceiro golo ‘arrumou’ definitivamente o destino do jogo, ainda que a seleção lusa tivesse sido mais ousada, mas sem fazer perigar verdadeiramente a baliza norueguesa, com remates de meia distância facilmente travados por Aurora Mikalsen.

Quem voltou a marcar, fixando o resultado final em 4-0, foi a Noruega, aos 90+3 minutos, pela avançada Sophie Haug, que entrara a render o maior ‘terror’ da defesa lusa, Ada Hegerberg, aos 58.

Com esta derrota, Portugal segue em último lugar do Grupo A2, com três pontos, e agora só lhe resta vencer a França, líder, com 10 pontos (menos um jogo), na próxima terça-feira, na última jornada, em Leiria, e esperar que a Noruega não pontue frente à Áustria (sete pontos e menos um jogo) para garantir a ida ao play-off e evitar a descida à Liga das Nações B.