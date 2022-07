Nathalie de Oliveira reuniu com Cônsul em Estugarda

A deputada eleita pelo círculo da Europa Nathalie de Oliveira visitou este sábado o consulado-geral de Portugal em Estugarda, na Alemanha. A reunião com o Cônsul decorreu com “grande cortesia e descontração”.

Nathalie de Oliveira esteve com a comunidade portuguesa em Estugarda, onde reuniu com o Cônsul Leandro Amado. Entre outras, a deputada desempenha funções nas comissões dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e dos Assuntos Europeus no parlamento.

A deputada esteve também presente em Ulm, no 50º aniversário da Comunidade Católica de Língua Portuguesa “São Francisco de Assis”. A publicação enaltece ainda a “vasta jurisdição consular” que Estugarda sedia. Nathalie de Oliveira mostrou “grande interesse no trabalho consular, tendo saudado as novas iniciativas implementadas no último ano”.

De entre vários pontos na agenda da reunião, foi discutida a criação do Gabinete de Apoio Social e Segurança Social, o aumento das presenças consulares noutras cidades da Alemanha (Munique, Nuremberga, Singen e Kaiserslautern) e a digitalização do atendimento consular, com a criação de plataformas digitais no site e nas redes sociais.

Foram também discutidas as especificidades do consulado e da comunidade no estado de Baden-Vurtemberga, o associativismo e as segundas e terceiras gerações de lusodescendentes. Também a importância da língua portuguesa e da promoção cultural e económica de Portugal tiveram destaque.

No fim, houve agradecimentos e promessas de novas visitas ao Consulado-Geral de Portugal em Estugarda.

