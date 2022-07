Nathalie de Oliveira recebida no parlamento francês

A deputada Nathalie de Oliveira eleita pelo círculo da Europa pelo Partido Socialista vai estar em Paris na segunda-feira.

No seguimento de um convite do deputado Philippe Brun, eleito no norte de França, Nathalie de Oliveira vai encontrar-se com deputados socialistas do Parlamento francês dia 25 de julho, no Palais Bourbon, às 12h30.

Segundo a parlamentar, será uma “oportunidade para trocar experiências sobre as prioridades na agenda parlamentar de ambos países”.