Nathalie de Oliveira no Luxemburgo para apoiar socialistas locais

A deputada eleita pela emigração nas listas do Partido Socialista está em viagem para encontros com as comunidades portuguesas de França mas vai também visitar o Luxemburgo.

No sábado, dia 15, Nathalie de Oliveira participa no evento de lançamento da campanha do LSAP, o partido socialista luxemburguês, para as eleições autárquicas do ano que vem.

Antes do Luxemburgo, Nathalie de Oliveira está em Poitiers, França. Veja o programa detalhado de Nathalie de Oliveira para ps próximos dias.

Quinta-feira, dia 13 de outubro em Poitiers, França

Hora: 14h00- Mesa redonda sobre a questão da identidade e da emigração

19h00: Jantar com convidados e organizadores

Local: no Centro da Cidade

Sexta-feira, dia 14 de outubro em Poitiers, França

Hora: 8h-10h30

Encontro e debate no Universidade de Ciências Políticas de Poitiers

Local: Sciences Po Campus de Poitiers, 23 Rue Jean Jaurès

Sábado, dia 15 de outubro em Pétange, Luxemburgo

Lançamento de campanha das autárquicas no Luxemburgo junto do LSAP

Hora: 19h – O direito de voto dos Estrangeiros e dos Europeus

Local: Maison de la Culture, Place du Marché.