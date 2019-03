Nathalie de Oliveira: mais uma lusodescendente candidata às eleições europeias

Depois de terem sido anunciado no Luxemburgo as listas de candidatos às eleições para o Parlamento Europeu – Isabel Wiseler e Mara Martins – surge agora mais um nome em França.

Nathalie de Oliveira desempenha atualmente um cargo que se pode designar em português como vice-presidente da Câmara de Metz, cidade do leste de França. A lusodescendente está na lista do partido socialista francês para as europeias.

São 20 nomes que o PS apresenta, mas note-se que esta lista de candidatos, onde se encontra o nome de Nathalie de Oliveira, vai ser ainda validada em votação no seio do partido.

Entretanto, a lusodescendente já recebeu elogios de políticos das comunidades portuguesas. O dirigente da secção do PS Luxemburgo Hélder Menezes Gouveia, manifestou apoio à candidata afirmando “estamos contigo”. Em França, Nathalie Fordelone, ela também “adjointe au maire” em Marne et Gondoire, escrevia nas redes sociais: “apesar das nossas diferenças partidárias, conheço a coragem e a força de trabalho que tens”.

A lista dos socialistas para as eleições europeias é encabeçada pelo filósofo francês Raphaël Glucksmann.