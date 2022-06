Nathalie de Oliveira junto das comunidades em Paris e Bruxelas

No seguimento da deslocação a Londres a 10 e 11 de junho, para participar nas comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, e ao Luxemburgo, onde discursou, convidada pelo Comendador José Trindade, líder associativo da CASA Asbl, para entregar prémios e condecorações a portugueses de valor, a deputada Nathalie de Oliveira desloca-se a Paris e Bruxelas.

No dia 15 de junho, pelas 15h00, a deputada Nathalie de Oliveira junta-se Adelaide Cristóvão, coordenadora do ensino de português em França (Instituto Camões), em Paris, na Casa de Portugal André Gouveia (Cité Universitaire), afim de participar na apresentação do projeto dos alunos das secções internacionais de língua portuguesa, no quadro das campanhas de proteção dos Oceanos.

No 17 de junho, seguirá para Bruxelas para gravar em estúdio uma emissão sobre os portugueses na Bélgica e encontrar-se com representantes das comunidades.

No dia 18 de junho, participará na 8.ª edição do evento “O Melhor de Portugal na Bélgica”, cujo objetivo principal é promover o setor agroalimentar português junto de exportadores do Benelux.

