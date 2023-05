Nathalie de Oliveira junta-se à campanha socialista no Luxemburgo

A deputada Nathalie de Oliveira, eleita pelo círculo da Europa, vai deslocar-se este fim de semana ao Luxemburgo para uma ação de apoio às candidaturas socialistas portuguesas às eleições autárquicas.

Em nota enviada ao nosso jornal, a governante fez saber que irá acompanhar a campanha realizada no grão-ducado este sábado, dia 20 de maio.

De acordo com o programa de Nathalie de Oliveira, a sua jornada inicia-se pelas 11h00 (hora local) no Centro Hamillius, seguindo às 12h30 para a RouseFest, a decorrer na Place J.F. Kennedy, Pétange. Por fim, a deputada marcará presença no Festival des Cultures, na Place du Marché, Differdange.

As eleições autárquicas do Luxemburgo ocorrem a 11 de junho.