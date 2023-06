Nathalie de Oliveira festeja 10 de Junho em Paris e no Luxemburgo

Deputada Nathalie de Oliveira participa este sábado na celebração do 10 de junho em Paris, no Luxemburgo e em Herblay.

A parlamentar eleita pelo círculo da Europa, começa o seu périplo relatico ao 10 de Junho em Paris, onde particpa esta quinta-feira num concerto organizado pela Embaixada de Portugal.

Depois de participar na cerimónia que tem lugar na capital luxemburguesa no sábado de manhã, Nathalie de Oliveira estará em Herblay, França, no dia 11 de junho para a primeira edição da Festa do Emigrante.