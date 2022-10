Nathalie de Oliveira explicou voto dos estrangeiros no Luxemburgo

Nathalie de Oliveira participou numa iniciativa dos socialistas do Luxemburgo, mais propriamente a secção do LSAP de Pétange, no sul do Luxemburgo, sobre o voto dos não-luxemburgueses.

A deputada portuguesa eleita pela Europa co-apresentou com Dan Biancalana, vice-presidente e deputado dos socialistas luxemburgueses, uma palestra sobre o voto dos estrangeiros no Luxemburgo.

O LSAP anunciou que nas próximas eleições no Luxemburgo, 47% dos seus candidatos serão de origem não luxemburguesa, entre os quais portugueses.