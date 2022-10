Nathalie de Oliveira e Paulo Pisco no Portugal+

O BOM DIA apresenta mais uma conferência Portugal+ (leia-se Portugal Positivo), um evento de networking e promoção de Portugal em Genebra este sábado, dia 29.

Além de várias personalidade portuguesas e da diáspora, a conferência conta com a participação dos dois deputados eleitos pela emigração, os socialistas Paulo Pisco e Nathalie de Oliveira.

Ambos participam num encontro de networking pré-evento que o BOM DIA organiza na sexta-feira à noite, assim como na conferência de sábado.

Paulo Pisco intervém no painel sobre a crise nas associações da diáspora, enquanto que Nathalie de Oliveira faz parte do debate sobre as remessas dos emigrantes.

O deputado socialista participa, ainda no sábado, numa visita ao Centro Português de Martigny e encontra-se com a comunidade. No dia seguinte vai estar em diversos comércios de portugueses de Martigny.

As inscrições gratuitas para o Portugal+ ainda estão abertas até ao final do dia de hoje. Faça o seu registo clicando aqui.